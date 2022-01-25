Çanakkale açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 24 Ocak Pazartesi günü saat 02.00 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.