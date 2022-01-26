Çanakkale Boğazı’nın muhafızı! 202 yıllık Bigalı Kalesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

'TÜFEKÇİ YUSUF'U DA TANITACAĞIZ'

Çanakkale Savaşları sırasında Bigalı Kalesi'nde görev yapan Tüfekçi Yusuf'u da ziyaretçilere tanıtacaklarını kaydeden Kaşdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantepliler için çok önemli olan, Gaziantep'in şanlı savunmasında simgesel değeri ve önemli bir role sahip olan Tüfekçi Yusuf, Çanakkale Savaşları'nda Bigalı Kalesi'nde görev yapmış ve burada çok önemli yararlılıklar göstermiş büyük bir şahsiyettir. Çanakkale Savaşı'ndan sonra da memlekete dönüp Antep müdafaasında çok büyük görev almış, çok büyük faydalar ortaya koymuştur. İşte o Tüfekçi Yusuf Usta'yı da Bigalı Kalesi'nde, gelen ziyaretçiye tanıtmayı amaçlıyoruz."