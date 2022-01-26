Çanakkale Boğazı’nın muhafızı! 202 yıllık Bigalı Kalesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

'ZİYARETÇİLERE BURADAKİ RUHU AKTARACAĞIZ'
Zaman içerisinde tarihi kalenin hem coğrafi şartlar hem de iklim nedeniyle işlevsiz hale geldiğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nca hemen bir restorasyon süreci başlattık. Şu anda sona doğru yaklaşmış durumdayız. Bittiği zaman inşallah 2022 yılı içerisinde Çanakkale'ye gelenler, Bigalı Kalesi'ni ziyaret etme imkanına sahip olacak. Çanakkale Savaşları sırasında cephe gerisinde silah tamirhanesi olan Bigalı Kalesi'ne gelen ziyaretçi, girdiği anda kaleyi hissetmiş, görmüş ve yaşamış olacak. Ziyaretçilere; burada nasıl silahlar tamir edilmiş, hangi makineler kullanılmış, nasıl yapılmış, buradaki ruhu, yaşanmışlığı aktaracağız" dedi.