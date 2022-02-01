Çanakkale’de Kaz Dağları geçişindeki Ayvacık T-2 Tüneli’nde ışık göründü

Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen Ayvacık T-2 Tüneli Işık Görme Töreni'nde, çok özel bir kent olan Çanakkale'nin tarihin bir emaneti olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin son dönemlerde çok büyük yatırımlarla adından söz ettirdiğini belirten Turan, "Çanakkale'nin büyük bir yatırım imkanına kavuşması, hepimiz için büyük gurur vesilesi." dedi.

Kentin tarihi niteliklerine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Assos, tarihin bize emaneti, hemen yanı başımızda. Assos'un 2017'de UNESCO Kültür Mirası Geçici Liste'ye alınması çok büyük kazanımdı. Şimdi istiyoruz ki UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde Assos, kalıcı hale gelsin, tüm dünyada adından söz edilsin. Dünyadaki tüm antik kentler, adı üzerinde antik kent iken Assos, yaşayan bir antik kent. İnsanların halen içinde olduğu, hayatın devam ettiği tek antik köyümüz, ilçemiz, Assos bölgesinde. Sırada Assos'tan sonraki yollarımız, turizm destinasyonlarımız, büyük müjdelerimiz var."

Turan, Ayvacık ilçesinde son dönemde en çok konuşulan konulardan birinin hastanedeki personel talebi olduğunu aktardı.

Hastaneye bir uzman doktor, 9 yardımcı sağlık personeli, 4 işçi olmak üzere 14 sağlık personelinin atamasını yaptıklarını dile getiren Turan, "İnşallah aynı şekilde 1 göz, 1 kulak burun boğaz, 1 ortopedi, 1 radyoloji olmak üzere 4 doktor kadromuz da hizmete girmek durumunda." bilgisini paylaştı.

"MODERN ULAŞIMA KAVUŞMANIN ADIMINI ATIYORUZ"

Herhangi bir tünel töreni için bir araya gelinmediğini vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri 1700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapıyoruz. Trafik güvenliğini, yakıt tasarrufunu eklediğimizde bölgeye nasıl muazzam bir katkı olduğunu hatırlatmak istedim."

Ülkenin kalkınması, büyümesi için çok büyük mesai harcadıklarını anlatan Turan, "Muhalefeti, sadece itham etmek olarak bilen, Türkiye'de yatırımla, hizmetle yarışma imkanı, ihtimali varken hakareti, kötülüğü öne çıkaran anlayışın dışında hep beraber 85 milyon, omuz omuza daha nice işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.