Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in Kaz Dağları başta olmak üzere kuzey ve batı ilçelerinin yükseklerinde yoğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Tekirdağ çevrelerinde devam eden yağmurun gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi, yağışların ilin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.