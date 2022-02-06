CHP’li belediye başkanı ilçeyi haraca bağlamış

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde hizmet alım ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almak iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın suç dosyası kabarık çıktı. Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından önceki gün akşam saatlerinde belediyede gözaltına alınan Başkan Balkan'ın inşaat, imar ve yapı ruhsatı için Küçükkuyu'yu adeta haraca bağladığı ileri sürüldü. İnşaatına yapı ruhsatı almak için Fen İşleri Müdürlüğü'ne başvurduğunu söyleyen Kamuran Tuyan adlı vatandaş, belediyede dönen rüşvet çarkının detaylarını anlattı.

'BAŞKAN BİLİYORDU'

KAMURAN Tuyan ifadesinde işlemler sırasında Fen İşleri Müdürü Metin E'nin ruhsat işleri için kendisinden farklı dönemlerde para aldığını ve bu işlemlerin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını söyledi. Belediye Başkanı Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü Metin E. ve belediyede görevli Musa Ö. gözaltına alınırken, yüzlerce dosyaya da el kondu. Küçükkuyu Belediyesi'ne 2017 yılında yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan olayda ise, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesine fesat karıştırıldığı belirlendi.

Belediye yetkililerinin ihaleyi vermek istediği firma ile önceden anlaştığı ve ihaleyi kazanan şirketin güdümündeki uydu firmalara davet gönderildiği ortaya çıktı. 4 milyon 333 bin TL tutarındaki 4 ihaleyi aynı şirketin aldığı, ihalenin pazarlık usulü yapılmasının kanuna aykırı olduğu, yapılan 4 ihalenin de aynı şirketin uhdesinde kalmasının amaçlandığı tespit edildi. Öte yandan 2018 yılında Belediye Başkanı Balkan'ın eşi Cengiz Balkan'ın özel aracının mazot faturasının bile belediyeye faturalandırıldığı da tespit edildi. ■ SUAT SALGIN

GAZETECİLERE SALDIRDILAR

AYVACIK Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte Emniyet Müdürlüğü binasından çıktığı sırada gazetecilere tepki göstererek, görüntü almamalarını istedi. Yaşanan tartışma sonrası gözaltındaki Belediye Başkanı Balkan'a desteğe gelen kalabalık da gazetecilerin üzerine yürüyerek görüntü almalarına engel oldu. Olayların yatışmasının ardından basın mensupları uzaktan görüntü alabildi.