3 ilde petrol arama ruhsatı! Aralarında Çanakkale de var

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale, Tekirdağ ve Hakkari'deki üç ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'ye Çanakkale ve Tekirdağ il sınırları arasında kalan 5 bin 549 hektar, Tekirdağ'daki 14 bin 454 hektar ve Hakkari'deki 22 bin 212 hektar yüz ölçümlerine sahip sahalar için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.