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Çanakkale'de inanılmaz kaza

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Otomobil 2 metre yüksekiliğindeki kayanın üzerinde ters döndü, sürücü ise içeride sıkıştı.

İHA

14.02.2022, 19:39

Çanakkale’de inanılmaz kaza

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesine bağlı İlyasağa Çiftliği köyü yakınlarında Cengiz Ö. idaresindeki 22 KA 862 plakalı Renault marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki taşın üzerine çıkarak takla attı.

Takla atan araçta sıkışan Cengiz Ö., köylüler tarafından araçtan çıkarıldı.

Köylüler, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.