Çanakkale’de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Biga-Bandırma yolu Osmaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Bandırma'dan Biga ilçesi yönüne giden Berk Çelikli (34) yönetimindeki patates yüklü 10 ACE 894 plakalı kamyon, Osmaniye kavşağından ana yola çıkan İranlı Arian Mirzaei yönetimindeki 34 EVL 382 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, otomobildeki İranlı Reza Koohkan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü ile birlikte yolcu olarak bulunan Majid Darabi Purshiraz da Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılık incelemesi sonrası kazada hayatını kaybeden Reza Koohkan'ın cansız bedeni, Biga Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.