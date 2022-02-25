Günlerdir haber alınamıyordu! Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'de yaşayan 66 yaşındaki Mümin Sakin, Çanakkale'deki Sarıçay'da bağlı bulunan "Seher-S" isimli teknesiyle pazartesi günü arkadaşlarına Bozcaada'ya gideceğini söyleyerek ava çıktı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Sakin'in teknesi, çarşamba günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde karaya vurdu.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri, teknede yaptıkları incelemede Mümin Sakin'e ait eşyalar buldu.

Mümin Sakin'in balık avı sırasında denize düşmüş olması ihtimali üzerine Sahil Güvenlik ekiplerince denizden gemi ve botlar, havadan da uçak ve drone ile çalışma başlatıldı. Olayın ardından kendisine haber verilen oğlu Abdullah Sakin de ekiplerle birlikte sahildeki çalışmaya katıldı.

Bursa'da yaşadığını belirten Sakin, "Kolluk kuvvetleri beni aradı ve durumu bildirdi. Ben de geldim buraya. Jandarmadan bilgileri aldım. Babamın teknesi karaya vurmuş, kendisi şu anda kayıp. Ben de kayıp başvurumu yaptım. Yetkililer kendisini arıyor. Babam yıllardır balıkçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Kendisini denizlere adamış bir insan. Bir süredir kendisiyle görüşmüyorduk ama olayı duyunca ben bir evlat olarak vazifemi yapmaya geldim." diye konuştu.

Ekipler, Mümin Sakin'in cansız bedenine Ezine sahilinde ulaştı. Oğlu tarafından teşhis edilen Sakin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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