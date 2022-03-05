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Çanakkale'de mide bulandıran olay! Yanında çalışan 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen mide bulandıran olayda 43 yaşındaki iş yeri sahibi M.Ç, yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu kamera kayıtları ile tespit edilen M.Ç., tutuklandı.

DHA

05.03.2022, 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022, 15:48

Çanakkale’de mide bulandıran olay! Yanında çalışan 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

Olay, dün Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. M.Ç., yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı.

Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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