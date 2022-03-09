1915 Çanakkale Köprüsü’nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı. 18 Mart 2017 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı boğaz köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde yine Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edilen köprü, bölgenin çehresini güzelleştirdi. İlk olarak kedi yolu aydınlatmaları daha sonrasında ise asfalt çalışmalarındaki genel aydınlatmaların tamamlanmasıyla geceyi aydınlatan ışıklandırmalar estetik bir görünüm sağlıyor.