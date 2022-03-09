1915 Çanakkale Köprüsü’nde hayran bırakan görüntü! Işıklandırması ile geceyi aydınlattı

TATİLCİLERİN FERİBOT ÇİLESİ BİTECEK

Marmara ile Trakya'dan Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçebilecek.



ASYA VE AVRUPA ALTINCI KEZ BİRLEŞTİRİLMİŞ OLACAK

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.