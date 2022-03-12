Babaanne vasiyetiyle Çanakkale’ye yürüyor

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de şehit olan oğlunun mezarını göremeyen babaannesinin vasiyetini gerçekleştirmek isteyen Kudbettin Aksak (68), amcasının mezarını ziyaret etmek için elinde bastonuyla İzmir'in Menemen ilçesinden Çanakkale'ye yola çıktı. BERGAMA'YI geçen 4 çocuk babası Aksak, Erzurum'dan oğlu Hasan Aksak'ın mezarını ziyaret etmeye gelemeyen babaannesinin 'Onlar savaşa yürüyerek gitti. Biz de yürüyerek gideriz' sözünü gerçekleştirmek istediğini söyledi. Babaannesi hayattayken oğlunun mezarına götürmek için söz verdiğini söyleyen Aksak, "Ben de şimdi babaannemin vasiyeti için Çanakkale'ye yürüyorum. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün açılışına yetişmek ve Cumhurbaşkanımızın ellerini öpmek istiyorum. Allah izin verirse 9 günde oraya ulaşmaya çalışacağım" diye konuştu.