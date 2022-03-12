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Haberler Çanakkale Kardeşlerin eğitimine yol engeli

Kardeşlerin eğitimine yol engeli

12.3.2022

Kardeşlerin eğitimine yol engeli

MUĞLA Menteşe'de yaşayan ikiz kardeşler Nehir ve Irmak, okullarına daha rahat gidebilmek için 3 senedir çamurlu yolun yapılmasını istiyor. Haftanın 4 günü kızlarının akrabalarında kaldıklarını söyleyen baba Muzaffer İnce, "Kızlarım okusun diye bozuk yollara biz kendimiz traktör, kazma kürekle bir şeyler yapmaya çalıştık. İstediğimiz sadece yol yapılması" dedi. 3 senedir CHP'li Menteşe Belediyesi'ne defalarca başvuru yaptığını kaydeden İnce, "Yetkililer duysun sesimizi de yolumuzu yapsınlar" diye konuştu.

■ FERDİ YAVUZ

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