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Haberler Çanakkale Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına hitap etti: Emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına hitap etti: Emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir

Ulaşımda mega projelerden olan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Erdoğan, köprü inşasında görev alan çalışanlara telefonla hitap ederek, "Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir:" dedi.

AA DHA

19.03.2022, 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 12:27

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü çalışanlarına hitap etti: Emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışanların bir araya geldiği toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aracılığıyla telefondan bağlandı.

Erdoğan, çalışanlara hitabında, şunları kaydetti:

"Sizlerin dün yaşadığımız o mutlu günün ardından böyle bir kahvaltılı sohbette bir araya gelmenizden ayrıca memnun oldum. Tabii ki bu arada gerek Bakanımız Adil Bey gerekse yüklenici firmaların yöneticileri, sahipleri gerekirse mühendisinden mimarına, bunun yanında tüm işçi kardeşlerim hepiniz hakikaten çok farklı bir özveriyle bu eseri meydana getirirken bir tarih yazdınız ve yazdığınız bu tarihle de 10 yıllar sonra da geçse inşallah anılacaksınız. Köprünün üzerinden bir yakadan diğer yakaya geçmek suretiyle oradaki güzelliği yaşadım, oradaki güzelliği gördüm ve burada sizlerin korkusuzca emeğiniz her türlü takdirin üzerindedir. Sizleri şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum, kutluyorum. Sizlere de tüm ailenizle birlikte mutluluklar diliyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

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