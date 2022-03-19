  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın yapılması planlanan feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle iptal edildi.

AA

19.03.2022, 20:30 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022, 20:31

Bozcaada ile Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler programdan kaldırıldı.

Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak.

Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.

  • SON DAKİKA