Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü ve Türk Yıldızları! Nefesleri kesen görüntüler

1915 Çanakkale Köprüsü ve Türk Yıldızları! Nefesleri kesen görüntüler

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak. Türk Yıldızları açılış töreninde gösteri yaptı. Kokpit içi görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.