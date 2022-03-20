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Haberler Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü ve Türk Yıldızları! Nefesleri kesen görüntüler

1915 Çanakkale Köprüsü ve Türk Yıldızları! Nefesleri kesen görüntüler

Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak. Türk Yıldızları açılış töreninde gösteri yaptı. Kokpit içi görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

İHA

20.03.2022, 16:47

1915 Çanakkale Köprüsü ve Türk Yıldızları! Nefesleri kesen görüntüler

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninde gösteri yapan Türk Yıldızları'nın kokpit içi görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntüler büyük ilgi gördü.



Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış töreninin ardından gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 6'lı kol düzeninde gerçekleştirilen gösteri uçuşunda kırmızı beyaz renklerdeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile aynı renkleri gövdesinde taşıyan Türk Yıldızları'nın renk ahengi kokpit içi kameralara yansıdı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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