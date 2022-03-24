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Haberler Çanakkale Husumetlisini zeytin alanında silahla vurdu

Husumetlisini zeytin alanında silahla vurdu

24.3.2022

Husumetlisini zeytin alanında silahla vurdu
ÇANAKKALE Ayvacık'ta Ş.U, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Tuğrul İşbilir'i (35) zeytinlikte vurarak öldürdü. Olay önceki gün 15.00'te Babadere köyü yakınlarında yaşandı. Tuğrul İşbilir, kendisine ait zeytinlikte, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ş.U ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Ş.U, İşbilir'i tabancayla vurup kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri İşbilir'in öldüğünü belirledi. Ş.U. ise polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. ■ SUAT SALGIN
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