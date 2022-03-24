Husumetlisini zeytin alanında silahla vurdu

ÇANAKKALE Ayvacık'ta Ş.U, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Tuğrul İşbilir'i (35) zeytinlikte vurarak öldürdü. Olay önceki gün 15.00'te Babadere köyü yakınlarında yaşandı. Tuğrul İşbilir, kendisine ait zeytinlikte, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ş.U ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Ş.U, İşbilir'i tabancayla vurup kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri İşbilir'in öldüğünü belirledi. Ş.U. ise polisin operasyonuyla kısa sürede yakalandı. ■ SUAT SALGIN

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