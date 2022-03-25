  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de haraç çetesine ‘Nobody’ operasyonu

Çanakkale'de haraç çetesine ‘Nobody’ operasyonu

Çanakkale'de, bar ve eğlence mekanlarının olduğu bölgede bir mekana ateş açılması ve bölgedeki bazı barlara tehdit ile şantaj yaparak baskı yapılması olaylarıyla ilgili polis ekipleri operasyon düzeledi. Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü ‘Nobody’ adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

25.03.2022, 11:07 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022, 11:10

Çanakkale’de haraç çetesine ‘Nobody’ operasyonu

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçu" işledikleri de ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA