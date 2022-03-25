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Çanakkale'de haraç çetesine ‘Nobody’ operasyonu

Çanakkale'de, bar ve eğlence mekanlarının olduğu bölgede bir mekana ateş açılması ve bölgedeki bazı barlara tehdit ile şantaj yaparak baskı yapılması olaylarıyla ilgili polis ekipleri operasyon düzeledi. Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak’ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara geçtiğimiz Salı günü ‘Nobody’ adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.