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Haberler Çanakkale Çanakkale polisinden ‘Nobody’ operasyonu

Çanakkale polisinden ‘Nobody’ operasyonu

26.3.2022

Çanakkale polisinden ‘Nobody’ operasyonu

ÇANAKKALE Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, polis ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta güvenlik hizmeti adı altında faaliyet gösteren şüpheli şahıslara 'Nobody' adını verdikleri operasyon düzenledi. Barlar Sokağı diye bilinen bölgede bulunan bazı eğlence merkezlerindeki şüpheli şahısların beraber hareket ettikleri, cebir ve şiddet kullanarak yağma suçlarına karıştıkları öğrenildi. Operasyonlarda bir eğlence merkezine pompalı tüfekle ateş açan ve birlikte olduğu toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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