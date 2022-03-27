Eğlence mekanı tarayanlara ev hapsi

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanını tarayan çete üyeleri ev hapsi cezasına çarptırıldı. Lüks bir otomobilden inen zanlıların uzun namlulu silah ile barı taramaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis, Kemalpaşa Mahallesi'de 'güvenlik hizmeti' adı altında suç işleyen 12 zanlının isimli şahısların evlerinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet tüfek, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 çete üyesi için ev hapsi kararı verildi. ■ SUAT SALGIN