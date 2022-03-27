  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Eğlence mekanı tarayanlara ev hapsi

Eğlence mekanı tarayanlara ev hapsi

27.3.2022

Eğlence mekanı tarayanlara ev hapsi

Çanakkale'de, Barlar Sokağı'nda bulunan bir eğlence mekanını tarayan çete üyeleri ev hapsi cezasına çarptırıldı. Lüks bir otomobilden inen zanlıların uzun namlulu silah ile barı taramaları saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı.

Polis, Kemalpaşa Mahallesi'de 'güvenlik hizmeti' adı altında suç işleyen 12 zanlının isimli şahısların evlerinde 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 52 adet av tüfeği fişeği, 47 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak, 1 adet tüfek, 1 adet ses kayıt cihazı, 2 adet çek karnesi ve 1 adet senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 çete üyesi için ev hapsi kararı verildi. ■ SUAT SALGIN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA