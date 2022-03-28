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Haberler Çanakkale Serbest bırakılan 9 çete üyesine tekrar tutuklama

Serbest bırakılan 9 çete üyesine tekrar tutuklama

28.3.2022

Serbest bırakılan 9 çete üyesine tekrar tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli tehdit', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmış, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri eşzamanlı operasyonlarda 12 şüpheliyi yakalamıştı. Eğlence sektöründe işletmecilik yapan kişiler üzerinde 'yağma' suçu da işleyen zanlıların adreslerinde tabanca ve şarjör, tüfek, 52 av tüfeği fişeği, 47 tabanca fişeği, bıçak, ses kayıt cihazı ve 2 çek karnesi ile senet ele geçirilmişti. Gözaltına alınan ve haklarında ev hapsi verilerek serbest bırakılan 10 zanlıdan 9'u hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi. Mahkeme D.A, T.H, P.T, M.A, M.S, M.K,
M.F.A, P.A.U. ve B.İ.T'nin tutuklanması, T.H'nin ise ev hapsi cezasının devamına hükmetti. Bunun üzerine tutuklama kararı çıkarılan zanlıların 7'si yakalandı, firari 2 kişi aranıyor.

■ SUAT SALGIN

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