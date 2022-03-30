Hiç yüzünden liseli gençlerden biri öldü, diğeri ise komada

Çanakkale'de 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner, arkadaşlarıyla girdiği 100 liralık iddia sonucu hayatını kaybetti. Kordondan iskeleye yüzebileceği üzerine girdiği iddia sonucu boğularak ölen Öner'in cansız bedeni bölgeye gelen ekipler tarafından suyun altından yaklaşık 20 dakika sonra çıkarılabildi.

KURTARMAK İSTEDİLER

Olay, önceki akşam 20.45 sıralarında iskele bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla muhabbet eden lise 11'inci sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, kordondan iskeleye yüzeceğini öne sürerek 100 lira parasına iddiaya girdi. Daha sonra denize atlayan Öner, bir süre sonra gözden kaybolunca çevrede bulunan 2 kişi denize atlayarak Öner'i aramaya başladı.

KALP MASAJI YAPILDI

Daha sonra bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi dalgıçları geldi. Ekipler, yaptıkları araştırma sonrasında Samet Umur Öner'in cansız bedenini denizin dibinden yaklaşık 20 dakika sonra çıkardı. Ambulansa alınan ve kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan talihsiz genç, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde su sıcaklığının 5,8 derece olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

BIR ŞAKA UĞRUNA...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde silahla oynayan lise öğrencisi arkadaşını şakağından vurdu. Olay Bandırma Paşakent Mahallesi'nde meydana geldi. K.Y. (16) emekli astsubay olan babasının tabancasıyla oynadığı sırada arkadaşı Alp K'i (16) şakağından vurarak yaraladı. Alp K. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Talihsiz genç daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken gözlerinin görme özelliğini kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, şakalaşırken arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

SUAT SALGIN