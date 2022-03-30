MSB paylaştı! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün uydu fotoğrafları

Milli Savunma Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Göktürk-1 uydusu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022'de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Dünyanın en uzun orta açıklığına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı otoyolları son teknolojik Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile donatıldı. Yapay zeka destekli olay algılama sistemlerinden oluşan teknoloji sayesinde köprü üzerinde 24 saat yol, hava ve afet durum riskleri izlenebiliyor.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum da katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü mimari estetiğini yanı sıra teknolojik donanımıyla da büyük ilgi uyandırdı. Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sayesinde Malkara- Çanakkale Otoyolu'nun yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü 24 saat gözlem altında tutuluyor. Bu sayede risk ve diğer faktörler en hızlı şekilde bertaraf edilebiliyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolu Akıllı Ulaşım Sistemi ile 24 saat takip ediliyor