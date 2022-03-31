  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de yarınki feribot seferleri iptal

Çanakkale'de yarınki feribot seferleri iptal

Ege2nin kuzeyinde kuvvetli lodos etkiisni gösteriyor. Hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

31.03.2022, 15:43

Çanakkale’de yarınki feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA