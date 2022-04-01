Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı

Çanakkale Valiliğince yapılan açıklamada, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığınca mülkiye başmüfettişleri görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturmanın selameti açısından soruşturmayı yürüten mülkiye başmüfettişleri tarafından Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Çanakkale'de belediyeye ait hayvan barınağında yasaklı ırk köpeklerden bazılarının açlıktan birbirlerini parçaladıkları iddiasına ilişkin görevliler hakkında ihmal suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.