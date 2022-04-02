  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

Çanakkale'deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 18 saat sonra kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

DHA

02.04.2022, 11:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022, 11:52

Çanakkale’deki orman yangını 18 saat sonra kontrol altında

Bayramiç'in Dağoba ve Toluklar köyleri arasında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Tarım arazisinde çıkan yangın, kuvvetli lodosun da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Manisa ve Kırklareli gibi çevre illerden gelen takviye ekipler sevk edildi.

Alevlere 50 arazöz ve 15 iş makinesinin yanı sıra orman, jandarma ve AFAD'dan yaklaşık 300 personel müdahale etti. Yangın, lodos nedeniyle geniş bir alana yayıldı, Külcüler ve Çırpılar köyü yakınlarına kadar ulaştı. Saat 06.00 sıralarında yangın bölgesinde yağmur etkili oldu. Yangın, saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayramiç'teki orman yangınını kahramanlarımızın mücadelesi sayesinde kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlk sahurlarını yangına müdahale ederken yaptılar!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA