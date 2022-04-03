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Çanakkale'de acı son! Moloz yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip yolun kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA

03.04.2022, 12:47

Çanakkale’de acı son! Moloz yüklü kamyon şarampole uçtu; sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, moloz yüklü kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Mustafa Boz (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Nusratlı rampalarında meydana geldi. Ayvacık'tan Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine seyir halinde olan moloz yüklü, 16 ADN 762 plakalı kamyon, sürücüsü Mustafa Boz'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yoldan 40 metre aşağıdaki zeytinliğe düşen kamyon hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Boz olay yerinde yaşamını yitirdi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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