Kahraman balıkçıdan olta ile köpek balığı avı

KENDİSİNİ uluslararası sulardan küstahça kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliği'ne karşı dik duruşuyla kamuoyunun sempatisini kazanan balıkçı İlker Özdemir, Saroz açıklarında 500 kilo ağırlığında köpekbalığı yakaladı. Nefes kesen av anını saniye saniye kaydeden fenomen balıkçının oltasına 6 yüzgeçli camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 600 metre derinlikte İlker Reis'in oltasına takılan köpek balığını yukarıya çekebilmek yarım saat sürdü. Suyun üzerinde belirdiğinde büyüklüğüyle balıkçıları bile şaşırtan köpekbalığı, ağzındaki kancadan kurtarılıp yeniden mavi sulara salındı.
■ SUAT SALGIN