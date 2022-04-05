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Haberler Çanakkale 36 saattir haber alınamıyordu! Kaza yaptığı araçta yaralı beklediği ortaya çıktı

36 saattir haber alınamıyordu! Kaza yaptığı araçta yaralı beklediği ortaya çıktı

Çanakkale'de yaşan ilginç olayda 36 saatir kendisinden haber alınmayan 49 yaşındaki Seher Güllüce'nin trafik kazası geçirdiği ve o süre boyunca ağır hasar alan aracının içinde kurtarılmayı beklediği ortaya çıktı. Güllüce, görülüp kurtarılmasını ise dikkatli bir polis memuruna borçlu.

İHA

05.04.2022, 16:26

36 saattir haber alınamıyordu! Kaza yaptığı araçta yaralı beklediği ortaya çıktı

Çanakkale'de, arabasıyla kaza yapan ve kendisinden 36 saat boyunca haber alınamayan Felsefe Öğretmeni Seher Güllüce (49) polis memurunun dikkati sayesinde fark edilerek, kurtarıldı.



Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi'nde Felsefe Öğretmeni olarak görev yapan Seher Güllüce, önceki gün akşam saatlerinde Çanakkale merkeze doğru kendisine ait aracıyla yola çıktı. Merkeze bağlı İntepe köyünde dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Güllüce'den daha sonra haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Talihsiz öğretmenin Derbentbaşı köyü mevkiinde rampadan aşağıya uçtuğu, o sırada geçen bir polis memurunun dikkati sayesinde fark edildiği öğrenildi.



Öğretmen Güllüce'nin yardımına 112 Acil Servis ekipleri gönderildi. 36 saattir kendisinden haber alınamayan öğretmen, Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

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