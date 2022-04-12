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Gelibolu Yarımadası'na göçmen flamingolar bu yıl da geldi

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ilk kez geçen yıl görülen göçmen flamingolar, bu sene de bölgeye geldi. Bölgeyi ziyaret eden çok sayıda kişi, flamingoların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.