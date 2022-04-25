Çanakkale’de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı

Bayramiç'ten Karaköy istikametine giden Ramazan E. idaresindeki 17 TR 658 plakalı minibüs, Sarıot köyü yakınlarında virajı alamayarak yoldan çıktı.

Şarampole devrilen minibüsteki sürücü ile Mustafa Çakmakçı, Metin Özcan, Mert Metin Akgün, Cansel Akgün ve Ethem Kahrıman yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Mustafa Çakmakçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.