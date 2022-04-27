Çanakkale’de tecavüzcü koca dehşeti!

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Şerbetli köyünde yaşayan iki çocuk annesi İ.K. (41), eşi İ.M.K'den (51) sürekli baskı ve şiddet gördüğü için geçtiğimiz yıl uzaklaştırma kararı alarak, sığınma evine yerleşti. Yakınlarının araya girmesiyle şikâyetinden vazgeçerek eşiyle barışan İ.K. bir kafede iş bularak bir çocuğuyla birlikte Çan'da tuttuğu bir dairede yaşamaya başladı.

KAPIYI KİLİTLEDİ

İddiaya göre; genç kadının yaşadığı korkunç olay, önceki gün çalıştığı işyerinden evine gitmek üzere ayrıldığı sırada başladı. İ.K, dışarıda bekleyen eşi İ.M.K'yi karşısında görünce sorun çıkmasını istemediği için birlikte eve doğru yürümeye başladı. Eşi İ.M.K. ile eve giren İ.K, yatak odasına girdiği sırada eşi de arkasından gelip kapıyı kilitledi. İ.K'nin saçlarından tutarak yumruklamaya başlayan İ.M.K. eşinin yalvarışlarına aldırmadan ağzını kapatarak cinsel istismarda bulundu.

"ZEHİRLİ ŞIRINGAYI SAPLARIM"

Bu sırada da İ.K'ye vurmaya devam eden İ.M.K. daha sonra eşinin eşyalarını bir valize koydu ve "Senin ölümün benim elimden olacak. Evden gidiyoruz" diyerek eşini kapıdan çıkarmaya çalıştı. Direnen kadını dövmeye devam eden İ.M.K. "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehididiyle zorla arabaya bindirdi.

"ACILARINA SON VERECEĞİM"

Çanakkale istikametine doğru yola çıkan İ.M.K, araçta da şiddete devam etti. "Artık senin acılarına son vereceğim" diyen İ.M.K. Karakadı Köyü yakınlarında aracın kapısını açarak eşini araçtan itmeye çalıştı. İ.M.K. yaşanan arbede sırasında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

İki çocuğunun annesini araçtan çıkartan İ.M.K. yere yatırdığı İ.K'yi bayıltana kadar dövdü. Kadını üzerine su döküp ayıltan İ.M.K. dövmekten yorgun düşünce bir ağacın altında dinlenmek için oturdu. İM.K'nin oturduğu yerde uyuyakaldığını gören acılı kadın sessizce yanından kaçtı.

ÇOBANDAN YARDIM İSTEDİ

Saatlerce ormanda yürüyen İ.K, sabaha karşı yolda rastladığı çobanın telefonunu kullanarak Jandarma'dan yardım istedi. Jandarmalar gelene kadar eşinin kendisini bulmaması için çalıların arasında saklanan çaresiz kadın, Jandarmayı görünce saklandığı yerden çıkıp onlara sığındı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarmada ifadesi alınan İ.K, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Zavallı kadın tedavisi için Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, İ.M.K. sabah saatlerinden 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İ.M.K ifadesinde tüm suçlamaları reddetti. Yaşananların aile içerisinde basit bir tartışma olduğunu ileri sürdü.