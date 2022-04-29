Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Narkotik Şube Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 01.30 sıralarında takibe alınan aracı ilçe merkezinde durdurdu, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirilen araçta, narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, 3 kilogram metamfetamin, 1 tabanca, 156 fişek, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 920 TL, 2 bin 600 dolar ve 100 Sırbistan dinarı ele geçirildi. O.Y. ile M.K. hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.