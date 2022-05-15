Troya Müzesi bayramda 20 bin kişiyi ağırladı

AVRUPA'DAN iki yıl üst üste prestijli ödüller alan Çanakkale'deki Troya Müzesi, Ramazan Bayramı'nda 20 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Müzesi'nin, Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyünde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 1998'de Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nin girişinde yer aldığını söyledi.

REKOR SAYIYA ULAŞTI

BAYRAMDA 20 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Gölcük, "Günlük ziyaretçi sayımız ilk gün 5 bini aştı. Troya Müzesi açıldığı günden bugüne kadar toplam günlük rekor ziyaretçi sayısına ulaştı." dedi. Gölcük, yaz sezonundan çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.