Çanakkale’de ’Vira Bismillah’ dediler! Jumbo karideste bolluk beklentisi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde balıkçılar, iriliği ve lezzetiyle tercih edilen jumbo karides için Kovid-19 salgını ve müsilajın etkili olduğu 2 yılın ardından bol av beklentisiyle ağlarını denize bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesince geçen yıl kasım ayında "Karabiga karidesi" markasıyla tescillenen ürünün Türk Patent ve Marka Kurumunda (TÜRKPATENT) coğrafi işaret süreci devam ediyor.

Bölge halkı için gelir kaynağı olan karides avı, yasal olarak izin verilen dönemde küçük teknelerle yapılıyor. Belirlenen alanlarda avlanan balıkçılar, ürünlerini satışa sunuyor.

Karabiga karidesi yıllık 60 ila 80 ton avlanarak çoğunlukla İtalya, Almanya, Yunanistan ve İspanya'ya gönderiliyor. İç pazarda ise bazı zincir marketlerin raflarında bulunan karides, kilogramı 120-180 liradan satılıyor.

Kovid-19 salgınının etkilerinin iyice azalması, müsilajın da görülmemesiyle rahat nefes alan balıkçılar, sezonun başlaması dolayısıyla beldedeki balıkçı barınağında etkinlik düzenledi. Balıkçı barınağında mevlit okutulan, dua edilen programa katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.

"Vira Bismillah" diyerek tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ağlarını suya bıraktı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AA muhabirine, jumbo karidesin, beldeleriyle özdeşleşmiş bir deniz mahsulü olduğunu söyledi.

Gerek lezzeti gerekse iriliğiyle piyasada oldukça tutulan ve rağbet gören bir ürün olduğunu belirten Elbi, balıkçıların ağlarını kontrol edip temmuz sonuna kadar sürmesi beklenen av sezonuna başladığını anlattı.

Sezonun bereketli geçmesini dileyen Elbi, "Karabiga Jumbo Karidesi Coğrafi İşaret Tescili ve Sürdürülebilir Avcılığının Sağlanabilmesi Projesi" kapsamında çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Karabiga karidesi" adıyla markalaşan ürünün coğrafi işaret tescili de olunca daha iyi bir pazarlama imkanına kavuşacağını dile getiren Elbi, "Balıkçılarımızın büyük zorluklarla avladıkları bu ürünün daha iyi fiyatlarla satılacağını ve hak ettiği yere geleceğini ümit ediyorum." dedi.

"TESCİLİN ARDINDAN MARKA DEĞERİ ARTTI"

Elbi, havaların güzel olması ve balıkçıların denize daha rahat açılmasının av için önemli olduğunu ifade etti.

Av sezonunun 2,5 ay süreceğini anlatan Elbi, şöyle konuştu:

"2019'da çok güzel bir sezon geçirmiştik ama bunun akabinde maalesef pandemi ortaya çıktı. Sonrasında da müsilaj etkilerini burada yaşadık. Balıkçılarımız bu süreçte denize açılamadı. Neredeyse 2 yıl pandemi ve müsilaj nedeniyle diğer türler gibi karides avcılığı da yapılamadı ama bu yıl şanslıyız. Balıkçılarımızın diğer avları arasında çıkan karidesler bize bol ve bereketli bir sezon olacağının sinyallerini verdi. Bu sezon bir bolluk yaşanacak. Onları dualarla uğurladık. Bizler de kendilerine eşlik edip denize birlikte ağ bıraktık."

Ahmet Elbi, Karabiga'da avlanan jumbo karideslerin komisyonculara verildiğini, daha sonra Türkiye'nin önemli restoranlarına, zincir marketlere ayrıca yurt dışına satıldığını bildirdi.

Yüksek miktarlarda ihracat olmasa da yavaş yavaş isimlerini duyurmaya başladıklarını vurgulayan Elbi, "Tescilin ardından marka değeri arttı. Bundan sonraki amacımız coğrafi işaret. Karabiga Limanı'mızın bir büyüme projesi var. Bunlar hep birbirine zincir çalışmalar. Karides limandan servis edilecek, ihracat rakamımız artacak, markamız daha da değerli olacak." ifadelerini kullandı.

Karabiga Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tevfik Kandemir ise 2 yıl gibi uzun bir aradan sonra denize açıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bu yıl bol ürün almayı hedeflediklerini belirten Kandemir, "Suyun altındaki göstergeler umut verici. İnşallah deniz bu sezon bizi mutlu edecek." değerlendirmesinde bulundu.