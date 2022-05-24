Vicdansız doktorun eline doğdu

ÇANAKKALE'NİN Gökçeada ilçesinde doğuma giren bir doktorun, bebeğin köprücük kemiğini kırdığı ve vücudunda morluklar oluştuğu iddia edildi. Doğumdan sonra entübe edilen talihsiz bebek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı. Müracaat üzerine savcılığın yanı sıra Sağlık Müdürlüğü de soruşturma başlattı.

KÖPRÜCÜK KEMİĞİ KIRILDI

Gökçeada'da yaşayan Şöhret Özdemir (26) ile Erhan Özdemir (32) çifti, 3'üncü çocuklarına hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Hamilelik süreci boyunca doktorlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini ancak doğuma bir hafta kala izne çıkan doktorlarının yerine başka bir doktor olan Kaya Yücesoy'un doğuma geldiğini belirten Özdemir çifti, kendilerine kötü muamele yapıldığını öne sürdü. racağını söylüyor. Çocuğu hırpalayarak köprücük kemiğini kırdı, nefes almakta zorluk çekti. Zor bir doğum oldu, göğsünde morluklar var" diye konuştu.

Doğum sırasında doktorun doğumu bırakarak hastaları muayene etmeye gittiğini de sözlerine ekleyen Özdemir, "Çocuğu hırpalayarak çıkardıktan sonra göbek bağını kesip, bırakarak gidiyor. Sonrasında hemşireler bebeğin başına toplandılar, doğar doğmaz entübe edildi" dedi. Hatalı doğum yaptırdığı iddia ettiği doktor hakkında yasal süreci başlattığını Özdemir, "Yasal süreci başlattım. Çocuğum şu an da 3'üncü düzeyde yoğun bakımda" ifadelerini kullandı. ■ SUAT SALGIN