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Haberler Çanakkale Mermiler uçuşurken o uyumaya devam etti

Mermiler uçuşurken o uyumaya devam etti

Yaşlı adam, silahlı çatışmaya aldırış etmeden uyumaya devam etti.

26.5.2022

Mermiler uçuşurken o uyumaya devam etti
ÇANAKKALE'NİN Fevzipaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalık savaş alanına dönerken, bahçede hiçbir şeye aldırış etmeden uykuya dalan yaşlı adamı ise kimse uyandıramadı. Polis uzun süre vatandaşı uyandırmaya çalışırken, hiçbir şeye aldırış etmeyen yaşlı adam uyumaya devam etti. 1 kişinin yaralandığı olayda ateş eden 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. ■ SUAT SALGIN
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