Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların birçok ürünü de çaldıkları ortaya çıktı.
Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir hırsızlık şebekesine yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti. 12 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık çetesi çökertildi
27.05.2022, 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 10:22
Çanakkale'de meydana gelen 28 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve jandarma bölgesindeki motosiklet, bisiklet, su motoru, kalorifer peteği ve demir hırsızlığı gibi olaylara ilişkin 3 ay çalışma yürüttü.
Teknik takibin de yapıldığı çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, biri Türkmenistan uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.
Kentteki 28 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.