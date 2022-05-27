  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Çanakkale'de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Çanakkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bir hırsızlık şebekesine yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti. 12 şüpheli gözaltına alındı, hırsızlık çetesi çökertildi

İHA

27.05.2022, 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022, 10:22

Çanakkale'de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 aydır teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların birçok ürünü de çaldıkları ortaya çıktı.

Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Çanakkale'de meydana gelen 28 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 12 kişi yakalandı.

Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ve jandarma bölgesindeki motosiklet, bisiklet, su motoru, kalorifer peteği ve demir hırsızlığı gibi olaylara ilişkin 3 ay çalışma yürüttü.

Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Teknik takibin de yapıldığı çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, biri Türkmenistan uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Kentteki 28 hırsızlık olayının şüphelisi oldukları belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 tüfek, 3 tabanca, 58 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale’de polis 3 aylık takip sonrası tek tek hepsini yakaladı

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA