Çanakkale’de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden kılıç balığı avı için denize açılan balıkçı, derin sularda yaşayan ve çok sık görülmeyen balinalardan, ay balığına kadar birçok deniz canlısını görüntülemeyi başardı.
Çanakkale'de Gökçeada açıklarında kılıç balığı yakalamak için avlanan bir balıkçı normalde derin denizlerde yaşayan balina, ay balığı ve caretta caretta da dahil birçok deniz canlısını görüntülemeyi başardı. Görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi gördü.
29.05.2022, 22:54
Gökçeada ile Yunanistan'ın Semadirek Adası arasındaki bölgede seyreden Özdemir, su yüzeyinde balinalar ile ay balığı ve caretta carettaları görüntüledi.
Görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlayan İlker Özdemir paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Görüntüledikleri ay balığının yaklaşık 1 ton ağırlığında olduğunu anlatan balıkçı İlker Özdemir, "Yine balinaların da her biri yaklaşık birer ton ağırlığındaydı.
Caretta carettalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar.
Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı.
Denizlerimiz zenginleşiyor ve bu tür balıkları görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.