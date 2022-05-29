Çanakkale’de balina! Balıkçı tesadüfen görüntüledi

Caretta carettalarla da sık sık karşılaşıyoruz. Bu balıkların da güneşe ihtiyacı var ve o yüzden bu aylarda su yüzeyine çıkarak dinleniyorlar.

Saros Körfezi'nde popülasyon arttı ve bu balıklar da burada yoğun görülmeye başladı.