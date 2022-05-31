Haberler Çanakkale CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı

CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındı

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma ile ilgili yapılan aramalarda adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.