Kuzeninin şikayet ettiği CHP’li başkan gözaltında

ÇANAKKALE Çan Belediyesi'ne yaptığı işlerin parasını alamayan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün teyzesinin oğlu Ö.E, iflasın eşiğine geldi. İddiaya göre Ö.E. şahit olduğu yolsuzluklara daha fazla seyirci kalamadı ve kendisinin de yer aldığı bazı olaylarla ilgili Cumhuriyet Başsavcığı'na suç duyurusunda bulundu.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Ö.E.'NİN verdiği bilgiler doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında başkanın danışmanı ve şoförünün de bulunduğu birçok belediye personelinin ifadesine başvuruldu.

Dün sabah saatlerinde Çan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Bülent Öz, İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U, Mali Hizmetler Müdürü A.Y. ve belediyenin temizlik işlerini yapan Öztek Firma çalışanı R.A'yı irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla gözaltına aldı. Emniyet güçlerinin belediye binasında arama yaptığı öğrenilirken, gözaltı sayısının artması bekleniyor. ■ SUAT SALGIN