Çan Belediye Başkanı Öz adli kontrolle serbest kaldı

ÇANAKKALE'DE, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla gözaltına alınan Çan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Bülent Öz ve firma çalışanı R.A., önceki gün savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Öz ile R.A'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan, gözaltına alınan Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ş.U. ve Belediye Mali Hizmetler Müdürü A.Y. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. ■ SUAT SALGIN

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