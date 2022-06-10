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Haberler Çanakkale Muhtar ve eşi gizemli bir şekilde kayboldu

Muhtar ve eşi gizemli bir şekilde kayboldu

10.6.2022

Muhtar ve eşi gizemli bir şekilde kayboldu

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde, Şerbetli Köyü Muhtarı İlker Mustafa Kuloğlu (51) ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu ileri sürülen eşi İlknur Kuloğlu'ndan (41) yakınları bir süredir haber alamadı. Günlerce ortaya çıkmayan Kuloğlu çiftinin yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

EŞİNİ GEÇEN AY KAÇIRMIŞ
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, AFAD ve AKUT'un da desteğini alarak bölgede arama çalışması başlattı. Şerbetli köyü ve civarındaki köyler evler, sayalar, değirmenler, gölet çevrelerinde arama çalışmaları yaklaşık 40 kişilik ekiple, 4 farklı noktada sürüyor. Savcılık tarafından uzaklaştırma kararı bulunan Muhtar Kuloğlu'nun, Nisan ayında eşini kaçırdığı ve daha sonrasında jandarma ekiplerince bulunduğu öğrenildi.

Kayıp İlknur Kuloğlu'nun babası İsmail Hakkı Şen, "İki seneden beri geçimsizler, geçinemiyorlar. Kızım ayrılmak istedi, damat ayrılmıyor, bırakmıyor peşini. Kaçırmasından sonra savcı tutuklama istemişti, hakim ise saldı. Şimdi tekrar kaçırdı. Şu anda endişeliyim" dedi. ■ SUAT SALGIN

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