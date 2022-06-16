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Çanakkale'de hareketli anlar! Feribottan denize düştü

Çanakkale'de sabah saatlerinde iskeleye yanaşmakta olan feribotun içinde bulunan bilinmeyen nedenle denize düştü. Bölgeye sevk edilen 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botundaki ekip, ismi açıklanmayan yolcuyu denizden çıkardı.