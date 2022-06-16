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Çanakkale'de hareketli anlar! Feribottan denize düştü

Çanakkale'de sabah saatlerinde iskeleye yanaşmakta olan feribotun içinde bulunan bilinmeyen nedenle denize düştü. Bölgeye sevk edilen 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botundaki ekip, ismi açıklanmayan yolcuyu denizden çıkardı.

DHA

16.06.2022, 16:38

Çanakkale’de hareketli anlar! Feribottan denize düştü

Eceabat ilçesinden saat 06.00'da Çanakkale iskelesine yanaşmak üzere hareket eden, Gestaş firmasına ait 'Şehit Ömer Halisdemir' isimli feribottaki yolcu, bilinmeyen nedenle denize düştü.

Feribotun kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botundaki ekip, ismi açıklanmayan yolcuyu denizden çıkardı.

Çanakkale İskelesi'ne getirilerek ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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