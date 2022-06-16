Çanakkale’de hareketli anlar! Feribottan denize düştü

Eceabat ilçesinden saat 06.00'da Çanakkale iskelesine yanaşmak üzere hareket eden, Gestaş firmasına ait 'Şehit Ömer Halisdemir' isimli feribottaki yolcu, bilinmeyen nedenle denize düştü.
Feribotun kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen 'KIYEM-1' isimli hızlı tahlisiye botundaki ekip, ismi açıklanmayan yolcuyu denizden çıkardı.
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