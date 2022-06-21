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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de, jandarma ekiplerince son 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı. Ekipler, ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik narkotik köpekleri 'Roket' ve 'Tatbik'in de kullanıldığı son 2 ayda 24 operasyon düzenledi.

DHA

21.06.2022, 16:43

Çanakkale’de 2 ayda 1479 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarda, son 2 aydaki 67 olayda, 1479 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında ise adli işlem gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan ve yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik narkotik köpekleri 'Roket' ve 'Tatbik'in de kullanıldığı son 2 ayda 24 operasyon düzenledi. Aramalarda; 2 bin 426 kök kenevir bitkisi, 36 kök skunk bitkisi, 13 gram metamfetamin, 150 gram bonzai, 565 gram kubar esrar, 6 gram eroin, 7 gram kokain, 8 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylarla ilgili 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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