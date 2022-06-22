Çanakkale’de feci kaza! 20 yaşındaki üniversiteli Seher hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Biga- Çan karayolunun kapanbelen mevkisinde meydana geldi. Erdi K. yönetimindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, ardından şeridine geçti.

Otomobilde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Seher Işık kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Erdi K. ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, üniversiteli Seher'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.