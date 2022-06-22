  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de feci kaza! 20 yaşındaki üniversiteli Seher hayatını kaybetti

Çanakkale'de feci kaza! 20 yaşındaki üniversiteli Seher hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün yaşanan feci kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Korkunç kazada 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Seher Işık hayatını kaybetti.

DHA

22.06.2022, 10:50

Çanakkale’de feci kaza! 20 yaşındaki üniversiteli Seher hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Biga- Çan karayolunun kapanbelen mevkisinde meydana geldi. Erdi K. yönetimindeki 06 AU 4187 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp, ardından şeridine geçti.

Otomobilde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi Seher Işık kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Erdi K. ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, üniversiteli Seher'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA