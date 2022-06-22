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Haberler Çanakkale Gelibolu'da makilik yangını, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü

Gelibolu'da makilik yangını, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü

Çanakkale'nin Güneyli köyü yakınlarında makilikte çıkan yangın, yazlık evlere ve buğday tarlalarına yönelince tedirginliğe neden oldu. Yangın evlere ve tarlalara ulaşmadan söndürüldü.

DHA

22.06.2022, 17:29

Gelibolu’da makilik yangını, buğday tarlalarına ulaşmadan söndürüldü

Gelibolu ilçesi Güneyli köyündeki Mahmutpaşa Sitesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Yazlık evlere yönelen duman ve alevlerin rüzgarın da etkisiyle yükselmesi, bölge halkına panik yaşattı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar da alevlerin evlere ulaşmaması için kovalar ve hortumlarla yakındaki ağaçlık, otluk alanları ıslattı. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, buğday tarlalarına ulaşmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yazlıkçılar da rahat nefes aldıklarını belirtti.



Öte yandan, Bayramiç ilçesi Kutluoba köyü Çandır mevkisindeki buğday tarlasında da iddiaya göre biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıktı. 25 dönümdeki buğdayın kül olduğu yangın, ormana sıçramadan helikopter ve arazözlerle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

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