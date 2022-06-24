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Haberler Çanakkale Çanakkale'de yürek ısıtan görüntü! Yerde bulduğu bayrağı sopasına takıp dalgalandırdı

Çanakkale'de yürek ısıtan görüntü! Yerde bulduğu bayrağı sopasına takıp dalgalandırdı

Çanakkale'de kameralara yansıyan görüntü yürekleri ısıttı. 5 yaşlarındaki bir çocuk yerde bulduğu Türk bayrağını alıp sopasına takarak dalgalandırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar görenleri duygulandırdı.

İHA

24.06.2022, 15:26

Çanakkale’de yürek ısıtan görüntü! Yerde bulduğu bayrağı sopasına takıp dalgalandırdı

Çanakkale'de eski Kilitbahir Feribot İskelesi önünde geçtiğimiz günlerde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. Yerde Türk bayrağını gören 5 yaşlarındaki bir çocuk, bayrağı yerden alarak sopasına geçirmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu bayrağı yerine takan çocuk, daha sonra bir sağa bir sola koşturarak bayrağın dalgalanmasını izledi. Bir vatandaş tarafından iç ısıtan o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bir süre kordon boyunda bayrakla dolaşan çocuk, daha sonra gözden kayboldu.

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