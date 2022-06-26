  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale 18 yıldır aranan hükümlü Edremit’te yakalandı

18 yıldır aranan hükümlü Edremit’te yakalandı

26.6.2022

18 yıldır aranan hükümlü Edremit’te yakalandı
ÇANAKKALE Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yıl önce konut dokunulmazlığının ihlali ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 30 yıl hapse mahkum edilen firari Murat Kanar'ın, Edremitte olabileceği istihbaratına ulaştı. Başlatılan çalışmada, Kanar'ın 18 yıl önceki eşkali ile şimdiki yeni durumunun belirlenmesi için inceleme yapıldı. Kanar'ın, Birkan Budak ismiyle sahte kimlik kullandığı ve Akçay'da pide salonu işlettiği belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan Kanar, mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. ■ SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA