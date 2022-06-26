18 yıldır aranan hükümlü Edremit’te yakalandı

ÇANAKKALE Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 yıl önce konut dokunulmazlığının ihlali ve adam öldürmeye teşebbüs suçlarından toplam 30 yıl hapse mahkum edilen firari Murat Kanar'ın, Edremitte olabileceği istihbaratına ulaştı. Başlatılan çalışmada, Kanar'ın 18 yıl önceki eşkali ile şimdiki yeni durumunun belirlenmesi için inceleme yapıldı. Kanar'ın, Birkan Budak ismiyle sahte kimlik kullandığı ve Akçay'da pide salonu işlettiği belirlendi. Operasyonla gözaltına alınan Kanar, mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. ■ SUAT SALGIN

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