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Haberler Çanakkale Çanakkale'de orman yangını! Şiddetli rüzgar tehlike oluşturuyor

Çanakkale'de orman yangını! Şiddetli rüzgar tehlike oluşturuyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyü mevkiinde saat 11.00 sıralarında ormanlık alandan dumanlar yükseldiği ihbarı geldi. Edremit’te konuşlu bulunan yangın söndürme uçakları da yangına müdahale etmek için havalandı. Yangına, 1 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 helikopter, 2 uçak, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 2 belediye itfaiyesi ve 68 personel yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

AA

05.07.2022, 13:53

Çanakkale’de orman yangını! Şiddetli rüzgar tehlike oluşturuyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Alemşah köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine dumanların yükseldiği alana Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda araç ve ekip sevk edildi.

Yangına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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